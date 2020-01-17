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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 00:00
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 00:00

Hüseyin Çimşir: 'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

Hüseyin Çimşir: 'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, potansiyeli yüksek, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Lige Kasımpaşa maçıyla başlayıp eksiklerimizi gidermek istiyoruz." 

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çimşir, "Eğer yapabilirsek birkaç transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz oyuncu gelmiyor, ekonomisi, şartları uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu

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