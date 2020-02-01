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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:16
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:16

Hüseyin Çimşir: Biz de hakemden memnun değiliz

Hüseyin Çimşir: Biz de hakemden memnun değiliz

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Kazandığımız için mutluyuz. Biz de sahanın kenarında maçı yaşıyoruz. Zaman zaman agresif tavırlar sergileyebiliyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Erken geriye düşmek, beklediğimiz senaryo değildi. Sonra 2-1 öne geçtik. Biz farkı arttırabilirdik, yiyebilirdik." dedi.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Çimşir, "Hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak. Bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bir adım daha attık, bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin hakem performansına tepki göstermesine değinen antrenör, "Biz de hakemden çok memnun değiliz. Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var, hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Kartlarda, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

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Dev maçta zafer Trabzonspor'un

Dev maçta zafer Trabzonspor'un

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'Sadece Trabzonspor'a odaklandım'

'Sadece Trabzonspor'a odaklandım'

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
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