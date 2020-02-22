Hüseyin Çimşir Beşiktaş - Trabzonspor maçının şifresini verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
Genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.
Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız. Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer 4 maça 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.
(Takvim)
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