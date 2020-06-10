Hüseyin Atakan Üner, Lille ve Monaco'nun radarında

Yetiştirdiği futbolcularla, Avrupa'nın dev kulüplerinin gündeminden düşmeyen Altınordu'da gözler şimdi Hüseyin Atakan Üner'e çevrildi.
İngiliz ekibi Liverpool'un Ravil ve Burak'ı listesine almasının ardından kırmızı-lacivertli kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, Fransız kulüplerinin gözdesi oldu. Monaco sezon içinde genç hücum oyuncusunun maçlarını canlı olarak takip etmişti.
Üner, Monaco'nun ardından milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'nin listesine girdi. İki Fransız kulübünün Ümit Milli futbolcu Hüseyin'i kadrosuna katmak yarışa girmesi bekleniyor.
1.5 MİLYON EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY
İki sezon önce Altınordu'nun Denizlispor'dan transfer ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 2 ekibin Hüseyin için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payı gözden çıkardığı öğrenildi.
Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen Hüseyin 3 gol atarken 6 asist yaptı. Genç oyuncu, profesyonel olarak görev yaptığı 84 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. 5'i Ümit Milli olmak üzere 10 kez ay-yıldızlı formayı giyme başarısını gösterdi.
(Yeni Asır)
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