Hürser Tekinoktay: Abdullah hoca bizle başlamış olsaydı belki 5'te 5 yapmıştı

Beşiktaş'ta hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hürser Tekinoktay merak edilen tüm soruları TRT SPOR'da yanıtladı.

Hüsrev Tekinoktay'ın konuşmasının satırbaşları:

Abdullah Avcı yorumu

"Abdullah Avcı, bizim sözleşmeli hocamız. Kötü bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Abdullah Avcı'ya sağlıklı çalışabileceği bir ortam hazırlanmadı. Quaresma'nın gidişinde Abdullah Avcı'ya söz hakkı verilmedi. Bana kalırsa bir hocanın 14 yıl şampiyon olmadan aynı kulüpte kalması yanlış. Abdullah hoca bizle başlamış olsaydı belki 5'te 5 yapmıştı. Başkan seçilirsem, Abdullah Avcı ile camianın enerjisinin durumuna göre hareket edeceğim. Abdullah hocanın arkasında kavgadan hırpalanmış bir yönetim vardı. Biz gelirsek, Abdullah hocanın çalışma şartlarını en iyi şekilde vermek zorundayız. Bambaşka havayla itiersek BAdullah hocanın da performansı artar"

"Başkan seçilirsem kulübü borçsuz bırakmak istiyorum"

"Beşiktaş'ta zor koşullar olmasa bize gerek olmazdı.Yönetimsel sıkıntıların olduğu dönemde sportif ve ekonomik anlamda başarısızlıklar oldu. Bulunduğumuz koşullar, bilinen koşullar. 'Ürkütücü' kelimelerinden ziyade problemleri çözmek adına bakmamız lazım. Çok büyütülecek şeyler olduğunu sanmıyorum. Temel felsefemiz üretim yapmak. Beşiktaş'ın borç almak için bankalara gitmemesi gerekiyor. Beşiktaş'ın ülkemizde spor için bir misyonu var, amatör şubeler kapatılmaz. Şu anda boş olan 20 bin koltuğu öğrencilere indirimli şekilde satmayı planlıyoruz."

"3 yıl, 6 yıl görev yapabiliriz ama bizden sonra görev yapanlara iyi ekonomik koşullar bırakmalıyız. Ben, kısmet olursa Pazartesi günü seçilirsem, borçsuz bırakmak istiyorum. Ali Koç'un başlattığı kampanya çok başarılı oldu. Düşük bütçeli takımlarla da şampiyonluk gelir. Biz üretim kısmını biliyoruz, bizim için 1 yıllık iş. Kendi kendine yetebilen, saygı duyulan bir Beşiktaş vadediyoruz. Öncelikle israfı keserek kemerleri sıkmalıyız. İlk yapacağımız iş oyuncuların ve personellerin maaşlarıbı ödemek olacak. Rasim Kara'nın ismini kullansaydım seçimi kazanabilirdim. Gözlemci ekibinin başına işi futbol olan profesyonelleri getirmek istiyoruz"

"Süleyman Seba dönemindeki gibi özenilen bir Beşiktaş vaat ediyoruz"

''Mertcan Çam'a 800 bin dolar para ödendi. Yangın üzerine benzinle gidilir mi? Süleyman Seba borçlar içinde aldığı kulübü, kasasında para ile bıraktı. Süleyman Seba dönemindeki gibi özenilen bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Biz Süleyman Seba gibi olamayız ama onun koyduğu modelden devam etmek istiyoruz. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı'na hakaret etmedim. Biz usule ve adaba aykırı hiçbir şey yapmadık. Nereye yazıldığı belli olmayan çekleri, çağıracağız, durduracağız. Özel denetlemeyi de yaptıracağız. Suistimaller varsa sorumluları öder, Beşiktaş'ın ödemesi gerekenler varsa takır takır öder."

"Küskün üyelerimiz oy vermeye gelirse başkanlık için şansımız artar. Adayların listelerine bakınca mevcut yönetimin devamı gibi duruyor. Yalan haberleri okumamak için bazı sosyal medya hesaplarını engelledim. Tüm tarftarların camiaya sahip çıkmasını istiyorum.