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'Hukuka aykırı uygulama'

'Hukuka aykırı uygulama'

AHMET AĞAOĞLU: “Sezon ortasında kural değişmez. Bu hukuka aykırı bir uygulama. Tahkim’den dönerse, UEFA’ya ve CAS’a götüreceğiz...

AKŞAM

TRABZONSPOR, TFF’nin kulüplerin harcama limitlerini yükseltmesini Tahkim Kurulu’na taşıdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: “Bu karar Tahkim’den dönerse, gerekirse UEFA’ya ve CAS’a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama daha sezonun ortasına girmeden talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama… Trabzonspor açısından bakarsak benim 6 milyon olan harcamam bir anda 54 milyon liraya çıkıyor. Böyle bir şey gerçekleştiği takdirde zaten UEFA’dan transfer yasağı ve UEFA Kupaları’ndan men cezası gelir…’


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