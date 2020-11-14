Hükmen mağlubiyet geliyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda uygulanan “A Takım listesindeki oyuncu sayısı Kovid-19 nedeniyle 14’ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak” maddesinin, Süper Lig’de de yürürlüğe girmesi gündeme geldi. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"TFF BİLDİRECEĞİZ"
Sepil, “Türkiye Kupası’nda olduğu gibi maçı oynayamayacak takımların hükmen mağlup sayılması konusu gündeme geldi. Kulüpler öncelikle kendi arasında görüşmek istedi. Bu konuda ortak bir karar alarak TFF’ye bildireceğiz. Eğer böyle bir kural gelirse ikinci yarı uygulanacak. Aralık ayının ortasından itibaren inanılmaz bir maç trafiği var. Hafta aralarında zaten lig maçları olacak. Avrupa ve kupa maçları derken, söz konusu ertelenen maçların oynanması çok zor olacak.” dedi.
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