Hugo Rodallega: 'Kariyerimin biteceğini düşündüm'

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da sakatlanarak oyundan çıkan Hugo Rodallega, sakatlandığı pozisyonda hissettiklerini anlattı.

Pozisyonda çok korktuğunu söyleyen Rodallega, "Çok büyük bir acıydı ve o korkunun da vermiş olduğu acıyla kariyerimin biteceğini düşündüm" dedi.

Öte yandan Hugo Rodallega'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

"KARİYERİMİN SONA ERECEĞİNİ HİSSETTİM"

Sakatlandığı pozisyonda çaresizlikle savunmaya gittiğini aktaran 34 yaşındaki futbolcu, "Aptalca bir andı. Çünkü bizi çok utandıran bir skorla sahada yenik durumdaydık. Çaresizlik ve hayal kırıklığı savunmaya gitmeme neden oldu. Topu çalmak için rakibin arkasından geldim, bunu yapmak istediğim anda ayağım zemine takıldı ve rakibimin de hamlesiyle dizim döndü. O an yaşadıklarım beni o kadar korkuttu ki, kariyerimin o zaman sona ereceğini düşündüğüm bir acı hissettim." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKKEN ALDIĞIM İLAÇLAR..."

Çocukken kendisine uygulanan bir tedavinin şimdi işine yaradığını söyleyen Kolombiyalı golcü, "Doktor vakayı analiz ediyordu ve bana hayatımın herhangi bir döneminde aminoasit alıp almadığımı sordu. Ben de çocukken büyüme sorunum nedeniyle kemiklerimi güçlendirmeme yardımcı olması için bazı aminoasitleri serumla aldığımı söyledim. O da bana 'İyi ki bu tedaviyi olmuşsun çünkü bu benim çok işime yaradı' dedi." diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ FAZLA CİDDİ DEĞİL"

Son olarak sakatlığının çok ciddi olmadığını da belirten tecrübeli santrfor, "Sakatlığımın açıklaması biraz zor. Sol diz bağının dış tarafındaki kemikte küçük bir çatlak ve tendonda bir yara var. Ancak şükürler olsun ki çok ciddi bir durum değil. Fizyoterapist eşliğinde bazı masajlara ve yavaş hareketlere başladık. Ancak bu hafta elastik bantlarla esneklik hareketlerini gerçekleştiriyoruz. Bu iyi bir şey, çünkü iyi bir gelişim gösterdim." diyerek sözlerini noktaladı.

Denizlispor formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Hugo Rodallega, 2 kez gol sevinci yaşamıştı.