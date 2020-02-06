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aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 17:19
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 17:21

Hugo Almeida 35 yaşında futbolu bıraktı

Hugo Almeida 35 yaşında futbolu bıraktı

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida, futbolu bıraktığını açıkladı.

1984 doğumlu Almeida, kariyerini sonlandırma kararı aldı. Portekizli santrfor, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 88 maçta 37 gol atmıştı. Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta 5 gol kaydetmişti.

Almeida, Beşiktaş dışında Porto ve Werder Bremen gibi önemli ekiplerde de forma giymişti.

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