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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 08:00
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 08:00

Hudson-Odoi kefaletle serbest

Hudson-Odoi kefaletle serbest

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Chelsea'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Callum Hudson-Odoi, tanıştığı kadınla buluşmak için karantinayı ihlal etti ve tutuklandı. Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk oyuncu olmuştu. Hudson-Odoi kefaletle serbest bırakıldı.

AKŞAM

Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İngiltere Milli Takımı’nın 19 yaşındaki futbolcusu Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarına uymadığı ve internetten tanıştığı bir kadını evine aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Genç oyuncu daha sonra kefaletle serbest kaldı.

ÖZÜR DİLERDİLER

Öte yandan Güney Kore’de ilginç bir olay yaşandı. Güney Kore takımlarından FC Seul seyircisiz maçta taraftarların yerine tribünlere şişme kadın koyunca kıyamet koptu. Kadınları aşağılayan bu uygulamadan sonra Seul kulübü özür dilemek zorunda kaldı.

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