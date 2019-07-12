Houston Rockets, Russell Westbrook'u Chris Paul ve draft hakları karşılığında transfer etti

Houston Rockets, James Harden'ın yanına beklenildiği gibi yıldız bir isim aldı.

ESPN'in haberine göre Oklahoma City Thunder'ın basketbolcusu Russell Westbrook'un gelecek sezondan itibaren takımda yer alacağı duyuruldu.

Houston'da yıldız oyuncu karşılığında Oklahoma'ya Chris Paul'u verecek. Thunder'ın ayrıca bu takasa ek olarak, 2024, 2026 birinci tur draft hakları ve 2021, 2025 birinci tur draft takas haklarını da aldığı belirtildi.

(TRT Spor)