  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 09:39
  • |
  • Son Güncelleme:

Hosseini ve Da Costa gidecek, Yordan Osorio gelecek

Hosseini ve Da Costa gidecek, Yordan Osorio gelecek

Paylaş

Fanatik

Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek isteyen Fırtına, Vitor Hugo'nun yanı sıra Yordan Osorio için de bastırıyor. Venezuelalı oyuncu için Porto ile büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, transferi sonuçlandırmak için Hosseini ve Da Costa ile vedalaşmaya hazırlanıyor. İki oyuncuyla yollar ayrılırsa, Osorio'ya imza attırılacak.

Geride bıraktığımız sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor lider özellikli kaliteli isimler alarak stoper hattına seviye atlatmak istiyor. En az 2 savunmacıyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Bordo-Mavililer, Brezilya ekibi Palmeiras'tan Vitor Hugo için harekete geçerken, bir yandan da Yordan Osorio için bastırıyor.

Bonservisini istiyorlar

Teknik ekibin ilk tercihi olan Venezuelalı stoper için düğmeye basan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Portekiz devi Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki savunmacının bonservisini almak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Ancak yönetim bu transferi sonuçlandırmadan önce mevcut kadrodaki stoper fazlalığını azaltmayı amaçlıyor.

4 milyon Euro gelir...

Majid Hosseini'den yaklaşık 3-4 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleyen Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, iki isimle de hedeflenen şekilde vedalaşırsa, büyük oranda imza aşamasına geldiği Osorio'yu renklerine bağlayacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz
Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım
Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım

Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Milli takımımızın yeni formaları tanıtıldı
Milli takımımızın yeni formaları tanıtıldı

Milli takımımızın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği yeni formalar tanıtıldı.

Galatasaray'dan Fred bombası
Galatasaray'dan Fred bombası

Galatasaray'dan Fred bombası

Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.

Kruse asıl şimdi yandı! Fener'den 160 milyon TL'lik dava
Kruse asıl şimdi yandı! Fener'den 160 milyon TL'lik dava

Kruse asıl şimdi yandı! Fener'den 160 milyon TL'lik dava

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.

Galatasaray'da son çare Araplar
Galatasaray'da son çare Araplar

Galatasaray'da son çare Araplar

Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.

İşte Trabzonspor'un stoper planı
İşte Trabzonspor'un stoper planı

İşte Trabzonspor'un stoper planı

Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek isteyen Fırtına, Vitor Hugo'nun yanı sıra Yordan Osorio için de bastırıyor. Venezuelalı oyuncu için Porto ile büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, transferi sonuçlandırmak için Hosseini ve Da Costa ile vedalaşmaya hazırlanıyor. İki oyuncuyla yollar ayrılırsa, Osorio'ya imza attırılacak.

Beşiktaş'ta heyecanlı bekleyiş: Kalinic
Beşiktaş'ta heyecanlı bekleyiş: Kalinic

Beşiktaş'ta heyecanlı bekleyiş: Kalinic

Hırvat golcüyle 2 milyon Euro artı bonuslar üzerinden anlaşma sağlayan yönetimin gözü kulağı İspanya'da... Atletico Madrid'le sözleşmesini fesh etmek için bu hafta İspanyol kulübüyle masaya oturacak olan 32 yaşındaki futbolcu, bağlarını koparırsa İstanbul'a gelip Kartal olacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.