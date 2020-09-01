Hosseini ve Da Costa gidecek, Yordan Osorio gelecek

Geride bıraktığımız sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor lider özellikli kaliteli isimler alarak stoper hattına seviye atlatmak istiyor. En az 2 savunmacıyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Bordo-Mavililer, Brezilya ekibi Palmeiras'tan Vitor Hugo için harekete geçerken, bir yandan da Yordan Osorio için bastırıyor.
Bonservisini istiyorlar
Teknik ekibin ilk tercihi olan Venezuelalı stoper için düğmeye basan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Portekiz devi Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki savunmacının bonservisini almak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Ancak yönetim bu transferi sonuçlandırmadan önce mevcut kadrodaki stoper fazlalığını azaltmayı amaçlıyor.
4 milyon Euro gelir...
Majid Hosseini'den yaklaşık 3-4 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleyen Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, iki isimle de hedeflenen şekilde vedalaşırsa, büyük oranda imza aşamasına geldiği Osorio'yu renklerine bağlayacak.
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