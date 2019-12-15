Hosseini önerdi, Trabzonspor transferi için harekete geçti

Ara transferde savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor Yönetimi, İran Ligi'ne yöneldi.

Majid Hosseini'den istediği performansı alan bordo- mavililer, İranlı stoperin önerisi ile vatandaşı Roozbeh Cheshmi'yi takibe aldı. İran Pro Ligi'nde Esteghlal'da forma giyen 1.92'lik futbolcuyu bir süredir izleyen scout ekibi, teknik heyete olumlu rapor verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 900 bin Euro'luk piyasa değerine sahip 26 yaşındaki oyuncu için İran ekibi ile yakın zamanda masaya oturulacak. Trabzonspor yönetiminin hedefi, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncunun transferini devre arasında makul bir fiyata bitirmek.

"Siz sahaya motive olun hocam"

Trabzonspor yönetimi futbolcuları saha dışı faktörlerden uzak tutmak için elinden geleni yapıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ile görüşecek olan başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sen oyuncuların sadece sahaya motive olmasını sağla. Saha dışındaki her şeyle biz ilgileniyoruz" diyeceği öğrenildi

Sturridge, yine 11'e doğru

Sakatlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşayan Sturridge, yavaş yavaş kendine geliyor. Ligde 6 maçta 250 dakika oynamasına rağmen 2 gol atıp 4 asist yapan İngiliz yıldızın, Denizli maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

(Sabah)