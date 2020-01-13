'Hopsait dönemi bitti'

Trabzonspor, Ali Koç’a Aziz Nesin’in ‘Gol Kralı’ kitabındaki karakterle göndermede bulundu. Mali blançosunu ortaya koyduğu açıklamada, “Nesin’in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait’lerin devrinin sonuna gelinmiştir” denildi.

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç’un, “Sırtını devlete dayamış” dediği ve kamu kaynaklarından haksız kazanç sağlamakla itham ettiği Trabzonspor resmi siteden özetle şu açıklamayı yaptı: “Trabzonspor için ‘Kurgulanmış model’ sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur! Yönetim Kurulumuz göreve geldiği Nisan 2018’den bugüne ekonomik anlamda ‘devrim’ niteliğinde kararlar almış ve bunları uygulamaya koymuştur.

GELİR 46.7 MİLYON EURO

Rakamlarla tekrar ve tekrar izah etmek gerekir ise;

-Mayıs ve Ağustos arasındaki gelirler (2019)

-Yusuf Yazıcı transferi - 17 milyon Euro

-Sermaye artışından - 12 milyon Euro

-Göğüs reklamı - 3 milyon Euro

-Turkcell - Huewai sponsorluk - 2.7 milyon Euro

-Kombine, loca, ticari ürün satışlarından - 7 milyon Euro

-UEFA geliri 5 milyon Euro

-Toplam gelir: 46.7 milyon Euro

-Mayıs - Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar: 10 milyon Euro (Bonservis ve menejer ücretleri dahil) Gelirin sadece 3’te 1’i transfere harcanmış, gerisi borç ödemesine gitmiş, kadro maliyeti 39 milyon eurodan 21’e düşürülmüştür.

İDDİASI GÜLÜNÇ

Öte yandan şurası da açıktır ki; UEFA ve CAS kararlarıyla şike yaptıkları için üç yıl surette Avrupa kupalarından men cezası ile cezalandırılmış bir kulübün başkanının hala, şikenin sahaya yansımadığı yönündeki gülünç iddiasını sürdürüyor olması yahut sportif ve adli yargı arasındaki ayrımı manipüle ederek toplumu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olması, Türk futbolunda Aziz Nesinlik hikayelerin henüz tükenmediğini göstermektedir. Ancak komedya bitmemiş olsa dahi düzen artık değişmiştir! Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin’in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait’ler devrinin sonuna gelinmiştir.

HUKUKUN GÜCÜ VAR

‘3 Temmuz Ruhu’ başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye’de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır! Evet; Trabzonspor, oyunun ortasında yapılmaya çalışılan kural değişikliğine şiddetle itiraz etmiş; bu ve benzer hukuk dışı hareketlerin karşısında duracağını açık bir şekilde vurgulamıştır. İçinde bulunduğumuz trajikomik durumun bir kurgu film yahut roman olmasını bizler de çok isterdik... Ancak son kertede yapılan açıklamaların ve yaşanan sürecin kabak tadı vermeye başladığının altını bir kez daha çizerken, aslında kulübümüze karşı takınılan bu tutum ve davranışların ne kadar doğru işler yaptığımız ve ne kadar doğru yolda olduğumuz gerçeğini de bir kez daha ortaya koymuştur!

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Mustafa Cengiz, zaman zaman Fenerbahçe’nin adını ağzına almadan böyle atışlar yapıyor. ‘Yok, efendim maç oynanırken kurallar değişir miymiş?’ diye gidip 2011 play-off’unu örnek gösteriyor ama orada da değişmişti diyor. Ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırtıyor veya yanlış bilgilendiriliyor. 2011’deki Play-Off 3 Ağustos’ta Kulüpler Birliği’nde kabulüyle açıklandı, 25’inde fikstür çekildi, 9 Eylül’de ligler başladı. Dolayısıyla neden bahsediyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam kamuoyunun gözünün içine baka baka yalan söylemiyordur.”