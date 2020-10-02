Honda gelecek sezon sonu Formula 1'den ayrılacağını duyurdu

Honda, 6 silindirli hibrit güç ünitelerinin kullanılmaya başlandığı 2014 sezonundan bir yıl sonra McLaren takımının motor partneri olarak döndüğü F1'e veda ediyor.
Japon firmasından yapılan açıklamada, Red Bull ve AlphaTauri takımlarıyla aralarındaki anlaşmanın biteceği 2021 sezonu sonunda F1'den ayrılacakları ifade edildi.
Honda, 2008 yılı sonunda ekonomik kriz nedeniyle ayrıldığı F1'e 2015'te döndüğünden beri 4'ü Red Bull, biri de AlphaTauri ile olmak üzere 5 yarış birinciliği elde etti.
İlk kez 1964'te F1'de boy gösteren Honda'nın motorlarını taşıyan otomobiller, toplam 77 yarış ve 79 pole pozisyonu kazandı.
Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.
Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.
Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.