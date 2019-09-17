Hollanda'nın konuştuğu yeni Türk: Tunahan Taşçı

Ajax U19 takımının yeni kanat oyuncusu olan Türk futbolcu Tunahan Taşçı, Hollanda'ya kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Geçen sezon Nijmegen'de 15 gol ve 19 asist yaparak Ajax'ın yolunu tutan 17 yaşındaki yıldız adayı, son olarak Ajax'ın UEFA Youth League'de Lille'i 4-0 yendiği maça damgasını vurdu.

Geçen hafta da Utrecht'e karşı 30 metreden kaleyi avlayan Tunahan, Ajax resmi internet sitesine röportaj verirken iddialı sözler kullandı.

''DİĞERLERİNDEN FARKLI OLMALIYIM''

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve U17 Milli Takımı'nda da oynayan Tunahan, ''Her zaman diğerlerinden farklı olmalıyım. Bir kanat oyuncusu olarak rakibimi çalımlamak için değişik hamleler yapmam gerekir. Özel şeyler yapıp beni izleyen insanları eğlendirmek istiyorum. Tek paslar, takım arkadaşımı boşa çıkarmak, takım halinde atak yapmak bunlar beni mutlu ediyor.'' sözlerini kullandı.

''ÇOCUKKEN SOKAKTA OYNARDIM''

Hollanda'da Nijmegen şehrinde doğan Türk asıllı genç yıldız adayı, ''Çocukluğumda Nijmegen'de sokaklarda futbol oynardım. Sürekli evimin yanındaki futbol sahasındaydım. Genelde kendi yaşımdakilerle oynadım ama ara sıra 20-22 yaşlarındaki insanlarla da oynadığım oluyordu. Bu da beni daha güçlendirdi ve tekniğimi geliştirdi sanırım.'' dedi.

''AJAX'I HEP SEVMİŞİMDİR, ŞİMDİ DE ONLARDAN ÖĞRENİYORUM''

Bu Temmuz'da Ajax'a transfer olan Tunahan, ''Oyun stilinden dolayı sürekli Ajax'a sempati beslemişimdir. Hücum futbolu oynaması beni bu kulübün taraftarı yaptı. Şimdi de Ajax'ta Hakim Ziyech ve David Neres gibi teknik futbolcuları izliyorum. Nasıl yürüyorlar? Nasıl dribling yapıyorlar? Nasıl şut atıyorlar? Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.

AJAX - LILLE MAÇINA TÜRK DAMGASI!

Öte yandan Ajax U19 takımı, UEFA Youth League'de Lille U19'u 4-0 mağlup ederken Tunahan Taşçı, ilk 11 başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı. Bir diğer Türk yıldız adayı Naci Ünüvar, 90 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti. Lille forması giyen Türk futbolcu Ferhat Çoğalan ise 90 dakika mücadele etti.

Ajax, sezon başında Tunahan Taşçı'yı NEC Nijmegen'den sadece 70 bin euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmıştı.

(Sporx)