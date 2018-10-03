Hollanda'dan dev iddia! '6 futbolcu boykot ediyor'

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, önceki gece katıldığı televizyon programında yine ilginç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu’nun durumu üzerine değerlendirmelerde bulunan tecrübeli yorumcu, Hollandalı çalıştırıcının takımdaki görevinin bir an önce son bulması için uğraşlar olduğunu ima etti.

Derksen katıldığı Veronica Inside programında Fenerbahçeli bazı futbolcuların bilerek isteksiz olduğunu savundu, “Maçları boykot eden, iyi maaşlı 6 futbolcu var. Bunlar sahada sadece numara yapıyor, işin kolayına kaçıyorlar” dedi.

Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili Derksen “İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor. Dolayısıyla şu an için sıkıntı bundan kaynaklanıyor” diye konuştu.

(Milliyet)