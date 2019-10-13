Hollanda'dan deplasmanda kritik galibiyet

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 32'inci ve 41'inci dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti. Belarus'ın tek golünü ise 54'uncu dakikada Stanislav Dragun attı.

Hollanda'da Ryan Babel 89. dakikada Bergwijn'in yerine oyuna girdi.

Gruptaki altıncı maçında beşinci galibiyetini alan Hollanda, puanını 15 yaptı ve birinci sıraya yükseldi. Üst üste üçüncü maçından da puan alamayan Belarus ise 4 puanla dördüncü sırada kaldı.

Hollanda, J Grubu'ndaki 7'inci maçında Kuzey İrlanda deplasmanına konuk olacak. Belarus ise Almanya deplasmanına gidecek.