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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 14:04
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 14:04

Hollanda'da sezon şampiyonsuz tescil edilebilir

Hollanda'da sezon şampiyonsuz tescil edilebilir

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Hollanda'da corona virüs nedeniyle futbola geri dönüş imkanı sağlanmazsa, 2019-20 sezonu resmi bir şampiyon olmadan tescil edilerek takımlar mevcut sıralamalarına göre avrupa bileti alabilirler.

Hollanda'da corona virüs salgını nedeniyle futbola dönme imkanı oluşmazsa ilginç bir senaryonun devreye girmesi ihtimaller dahilinde.

De Telegraaf'ın açıkladığı plana göre Hollanda'da 2019-20 sezonu resmi bir şampiyon olmadan tescil edilebilir.

30 Haziran'dan önce herhangi bir maç yapılma şansı olmazsa işte yürürlüğe konması muhtemel o proje:

- Resmi bir şampiyon olmayacak

- Takımlar mevcut sıralamalarına göre Avrupa bileti alacaklar

- Eredivisie'den hiçbir takım düşürülmeyecek

- Alt ligde mevcut durumda ilk 2 sırada yer alan takımlar, Eredivisie'ye yükselecek

- Eredivisie önümüzdeki sezon 20 takımla oynanacak.

Mevcut durumlar üzerinden Avrupa biletleri alınırsa ise dağılım şu şekilde olacak:

- Ajax, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına gidecek

- AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turundan başlayacak

- Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gidecek

- PSV, UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynayacak

- Willem II de Avrupa Ligi elemelerine gidecek.

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