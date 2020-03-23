Hollanda'da sezon şampiyonsuz tescil edilebilir

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçeli Datome'den koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması Fenerbahçeli Datome'den koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması Bazı oyuncularının koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan yıldızı Luigi Datome'den son dakika açıklaması... İşte Datome'nin ağzından sarı lacivertli takımdaki son durum...

Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! Galatasaray da resmen duyurdu Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! Galatasaray da resmen duyurdu Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Yayıncı kuruluştan sporseverlere MÜJDE Yayıncı kuruluştan sporseverlere MÜJDE Corona virüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunduğunu açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı

Fenerbahçe'de çok zorlu 1,5 ay! Tam 600 milyon TL... Fenerbahçe'de çok zorlu 1,5 ay! Tam 600 milyon TL... Fenerbahçe logo'de tüm branşlar için 1,5 aylık süreçte 600 milyon TL'ye yakın ödeme var. Yönetim en ucuz maliyetle borç arayışı içinde.

Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.