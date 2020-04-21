Hollanda'da sezon iptali masada

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi.
Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.
1,6 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuran Alman kaleci, siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesini feshetti.
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs nedeniyle futbol durmuşken transfer harekâtı günden güne hız kazanıyor.
Hollanda ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat ile sözleşme uzattı.
Ünlü şarkıcı Kıraç, Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşını yazmak için ücret talep etmediğini ve bir maçı dönemin teknik direktörü Arthur Zico'nun yanında izleme karşılığında marşı yazdığını söyledi.
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.