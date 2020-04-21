Hollanda'da sezon iptali masada

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı 1,6 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuran Alman kaleci, siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesini feshetti.

Torunumun katilinden para istemem Torunumun katilinden para istemem Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas Koronavirüs nedeniyle futbol durmuşken transfer harekâtı günden güne hız kazanıyor.

Fenerbahçe'nin eski hocası sözleşmesini uzattı Fenerbahçe'nin eski hocası sözleşmesini uzattı Hollanda ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat ile sözleşme uzattı.

Kıraç'tan Fenerbahçe itirafı, 100. yıl marşı... Kıraç'tan Fenerbahçe itirafı, 100. yıl marşı... Ünlü şarkıcı Kıraç, Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşını yazmak için ücret talep etmediğini ve bir maçı dönemin teknik direktörü Arthur Zico'nun yanında izleme karşılığında marşı yazdığını söyledi.