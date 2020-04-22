Hollanda'da liglerin iptali gündemde

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün “Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız” açıklamasını yapmıştı. Akşam saatlerinde ise Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün “Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız” açıklamasını yapmıştı. Akşam saatlerinde ise Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Federasyonun bu konuda UEFA’ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi. Bitime 8 hafta kala, Ajax averajla Alkmaar’ın önünde lider durumda bulunuyor.