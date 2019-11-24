Hollanda'da Bruma'nın performansı tartışma konusu

Hollanda'nın futbol otoritelerinden yorumcu Arno Vermeuelen, PSV Eindhoven'ın transferlerini ve özellikle Bruma için ödenen 15 milyon euro bonservis bedelini eleştirdi.

Vermeuelen, "PSV Bruma, Baumgartl, Ritsu Doan, Olivier Boscagli, Ibrahim Afellay, Robbin Ruiter ve Kostas Mitroglou için 35 milyon euro para harcadı. Afellay oynamadı, Boscagli zar zor oynuyor, Baumgartl sıradan bir oyuncu. Doan ve Mitroglou ise PSV kalitesinde değiller. Bruma gibi basit bir futbolcu ise çok pahalı bir fiyata geldi." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ GEÇMİŞ BİR FUTBOL OYNUYOR"

Yerine geldiği Hirving Lozano ile Bruma'yı kıyaslayan Vermeuelen, "Bruma'da PSV bazı noktaları atladı. Bu oyuncu, son 2 sezonda Leipzig'de doğru düzgün oynayamadı. Eredivisie için yeterli olduğunu düşündüler herhalde. Bruma, tarihi geçmiş bir futbol oynuyor. Hızı oldukça iyi ama takımla birlikte oynayamıyor. Açıkçası, PSV'nin Bruma'yı neden transfer ettiğini anlayamadım." diyerek sözlerini sürdürdü.

"AJAX'LA MÜCADELE EDEMEZLER"

PSV'nin elindeki iyi oyuncuları da kaybedeceğini söyleyen Vermeuelen, "Bergwijn bu yaz takımdan ayrılacak. Donyell Malen'in de gideceğini düşünüyorum. Bu transferlerin her birinden 30-40 milyon euro kazanmaları gerekiyor. Yoksa, Ajax ile mücadele edemezler." diyerek sözlerini noktaladı.

20 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

2013'te 13 milyon euro bonservisle Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2017'de 15 milyon euro karşılığında Leipzig'e ve iki yaz sonra aynı fiyata PSV'ye transfer oldu.

Bruma, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 20 maçta 1176 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 4 asist yaptı.