Hollanda ve Belçika ligleri birleşerek yeni bir lig oluşturuyorlar

Avrupa'da uzun zamandır konuşulan yeni bir lig oluşturma konusu artık ciddiye binmiş durumda. Avrupa'nın 5 büyük ligiyle makasın artmasına daha fazla izin vermek istemeyen Hollanda ve Belçika ligleri birleşerek 18 takımlı bir turnuva oluşturacaklar.

Alman Kicker’ın yaptığı haberde, Hollanda ve Belçika’nın birleşerek ortak bir lig kurma çalışmalarında sona geldikleri bildirildi.

Hollanda ve Belçika liglerinin birleşerek 18 takımlı bir lig kuracağı belirtildi. Böylece televizyon gelirlerinin 400 milyon euro'ya yükseleceği ve market gelirlerinin de artacağı hesaplandı. Şu anda bu liglerde sezonluk 80 milyon euroluk bir televizyon geliri var.

Avrupa’nın 5 büyük liginin gerisinde kalmaktan şikayetçi olan Hollanda ve Belçika’dan birçok önemli takımın aynı ligde toplanması hedefleniyor. Belçika’dan Gent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht, ve Standard Liège, Hollanda’dan da Ajax, AZ Alkmaar, Utrecht, Feyenoord, PSV Eindhoven ve Vitesse geliyor.