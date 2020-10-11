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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 15:35
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Hollanda ile Türkiye arasında Ferdi Kadıoğlu savaşı

Hollanda ile Türkiye arasında Ferdi Kadıoğlu savaşı

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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.

Şenol Güneş'in, Türk Milli Takımı'na davet ettiği, ancak tereddütleri olduğu için bu teklife net yanıt alamadığı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takım teknik patronu Frank de Boer'in radarına girdi.

Genç oyuncuyu 1 gol attığı, Hollanda U-21 takımının Cebelitarık ile oynadığı ve 5-0 kazandığı maçta seyreden Frank de Boer'in, bu karşılaşmada bir asist ve bir golle oynayan Ferdi'ye "Bizi seç" şeklinde teklif yapmaya hazırladığı öğrenildi.

Ferdi'nin Türkiye'ye dönüşünde Şenol Güneş'le bir araya gelmesi bekleniyor.

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