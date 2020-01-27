Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı

Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Türkiye'de Beşiktaş, İngiltere'de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City'de görev alan Kerim Frei, 2017'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı.
Eredivisie'de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Başkan Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.