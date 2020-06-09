Hoffenheim'da Schreuder'in görevine son verildi

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Üç büyüklerden karton derbisi! Üç büyüklerden karton derbisi! Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.

Beşiktaş'tan Caner, Gökhan ve Atiba'yla ilgili resmi açıklama Beşiktaş'tan Caner, Gökhan ve Atiba'yla ilgili resmi açıklama Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.