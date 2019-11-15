'Hoca size güvenmeli'

AKŞAM

32 yaşındaki futbolcu, “Milli takımda hocamız Koeman’ın söylediği gibi; en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bu benim için de bir problemdi. Başlangıçta çok yetenekliydim, ancak bazen teknik direktörler benim ne hissettiğimi gerçekten anlamadı. İyi oynamadığım dönemler oldu. Bu süreçte tabii ki tercih edilmedim” dedi.

Tecrübeli futbolcu, “Liverpool’da iyi de oynasak kötü de oynasak sonuna kadar pes etmemeyi öğrendim. Bir oyuncu (Gerrard) etrafında, nasıl oynanabileceğini öğrendim. Milli takımda mesela şu anda De Jong var. Ben üçüncü yılımda Ajax’ta oynuyordum. O ise şimdiden Barcelona’da. Onun hakkında tartışmaya gerek yok” yorumunda bulundu.

Babel’in, “En önemli şeylerden biri teknik direktörün size güvenmesidir” sözleri, Fatih Terim’e bir mesaj olarak algılandı