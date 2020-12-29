'Hoca bak çizgiyi çekti'

Beşiktaş, Ghezzal’ın ortasında Güven Yalçın’ın kafa golüyle 18.dakikada öne geçti… Ancak Rosier’in Ghezzal’a pas atmadan önce topun taç çizgisi dışına çıktığı yönünde Sivassporlu futbolcuların yoğun itirazı oldu. Hakem Arda Kardeşler, uzun süre VAR’la konuştu ve yapılan inceleme sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmediği tespit edildi.
İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Hakan Arslan telefondan hakeme, “Hoca bak çizgiyi geçti” diyerek pozisyonu gösterdi. Arda Kardeşler, Hakan Arslan’a sarı kart gösterdi. Hakan bu karara sinirlenince, Kardeşler ikinci sarıyı da çıkartarak oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
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