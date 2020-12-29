'Hoca bak çizgiyi çekti'

AKŞAM

Hakan Arslan, devre arası Arda Kardeşler'e “Hoca bak çizgiyi geçti” diyerek pozisyonu gösterdi. Kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Ghezzal’ın ortasında Güven Yalçın’ın kafa golüyle 18.dakikada öne geçti… Ancak Rosier’in Ghezzal’a pas atmadan önce topun taç çizgisi dışına çıktığı yönünde Sivassporlu futbolcuların yoğun itirazı oldu. Hakem Arda Kardeşler, uzun süre VAR’la konuştu ve yapılan inceleme sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmediği tespit edildi.

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Hakan Arslan telefondan hakeme, “Hoca bak çizgiyi geçti” diyerek pozisyonu gösterdi. Arda Kardeşler, Hakan Arslan’a sarı kart gösterdi. Hakan bu karara sinirlenince, Kardeşler ikinci sarıyı da çıkartarak oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.