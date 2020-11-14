Hırvatistan'da Vida'dan sonra bir korona vakası daha

Hırvatistan'da Domagoj Vida'dan sonra Marcelo Brozovic'in testinde de pozitif koronavirüs bulgusuna rastlandı.
Milli Takımımız ile 11 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya gelen Hırvatistan'da Beşiktaşlı Vida'nın maçtan önce yapılan testinin sonucu devre arasında pozitif olarak çıkmış ve oyundan alınmıştı. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada İsveç ile oynanacak maç öncesinde yapılan testlerde Interl Marcelo Brozovic'in testinin pozitif çıktı ifade edildi.
Brozovic'in kadrodan çıkarılarak karantina kurallarına uygun olarak tedaviye alındığı belirtildi.
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