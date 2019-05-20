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  3. Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu

Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu

Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Galler ve hazırlık maçında Tunus ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda, Türkiye'de forma giyen iki futbolcuya yer verildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun internet sitesinde, teknik direktör Zlatko Dalic tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadro açıklandı.

EURO 2020 Elemeleri'nde Slovakya, Galler, Macaristan ve Azerbaycan ile E Grubu'nda bulunan Hırvatistan'ın aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak da çağrıldı.

Hırvatistan'ın 8 Haziran'da Galler ve 11 Haziran'da Tunus'u ağırlayacağı maçların aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Rijeka)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Olympique Marsilya), Karlo Bartolec (Nordsjaelland), Filip Benkovic (Celtic), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb).

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