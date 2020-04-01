Hırvatistan Basketbol Federasyonu: Sezonu iptal ettik, şampiyon yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sporu da ciddi şekilde etkilemiş durumda. Futbol, basketbol gibi branşlardaki neredeyse tüm müsabakalar ertelenirken ülke federasyonları da radikal kararlar almak zorunda kaldı. Bunun son örneği ise Hırvatistan’da yaşandı.
Hırvatistan Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada sezonun iptal edildiğini ve bu sezon herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Ayrıca takımların bu yılı boş geçireceği ve salgının etkisini yitirmesinin ardından gelecek sezon için çalışmalara başlanacağı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.
UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanma tarihleri ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
La Gazzetta dello Sport, İtalyan devi Lazio'nun Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye teklif götürmeye hazırlandığını yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin pazarlık kapısını 20 milyon Euro'dan açacağı belirtilirken Kosovalı golcünün de Serie A'da oynamak istediği aktarıldı.