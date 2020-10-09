Hıncal Uluç'tan Terim ve Yalçın tepkisi

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında gündemi değerlendirdi ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görevine son verilmesi gerektiğini söyledi.
İki hocanın da yönetimlere tavırlı olmasının doğru olmadığını belirten yorumcu, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta, Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. Bu iki başkan yeteri derecede fiziksel ve moral güce sahip olsalar ikisi de gitmişti. Gitmesi de gerekirdi. Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, başkanı bu kadar açık eleştirip göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu? Bana sormadan transfer yapıyorlar diyen Sergen Yalçın, o zaman gidiyorum der. Yok ya, sen paraları al, heriflere saldır... Öyle yağma yok." ifadelerini kullandı.
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Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
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