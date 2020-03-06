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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 16:23
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  • 06 Mart 2020 Cuma 16:23

Hikmet Karaman'ın hedefi 3 maçta 6 puan

Hikmet Karaman'ın hedefi 3 maçta 6 puan

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Yeni Malatyaspor'da teknik adamlığa Hikmet Karaman'ın getirilmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.

Süper Lig’deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlara henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş’in yerine Hikmet Karaman’ı getiren Malatya temsilcisi, hedef olarak ilk olarak önüne Konya, Trabzon ve Kayseri maçlarını koydu. Oynayacağı bu 3 maçtan en az 6 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, kötü rüya görmemek için işi sıkı tutuyor.

Bifouma’nın sakatlığının bulunduğu sarı kırmızılılarda defans oyuncuları Arturo Mina ve Hadebe kart cezalısı oldukları için Konya maçında forma giyemeyecek.

Konya maçı öncesi takımla geçireceği kısa sürede kendi oyun felsefesini yerleştirmek için yoğun bir taktik mesai yapan Hikmet Karaman’ın çalışmalarda tam saha baskı ve oyun alanının daraltılması gibi iki konuya dikkat çektiği belirtildi.

Sarı kırmızılı takımın başında ilk 90 dakikasına Konyaspor maçında çıkacak tecrübeli teknik adamın galibiyet için futbolcularına maksimum özveri ve disiplin talimatı verdiği ifade edildi.

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