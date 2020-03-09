Hikmet Karaman'a sürpriz doğum günü

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çift antrenman yapıldı.
Antrenmanda futbolcular, 60 yaşına basan Hikmet Karaman'a sürpriz yaparak, Karaman'ın doğum gününü kutladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.