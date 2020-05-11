Hikmet Karaman: Ligin oynatılmasından yanayım ama 12 Haziran doğru tarih değil

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, liglerin haziran ayında başlatılacak olmasını değerlendirdi. Karaman, bireysel çalışmalardan sonra saha çalışmalarına bu hafta başlayacaklarını belirterek, "Bu haftaya kadar bireysel çalışmalar ile geldik. Tabi bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değildi. Daha öncede söyledim, buradaki amaç futbolcuların kilosunu korumaktı. Takımlar artık saha çalışmalarına başladılar. Umarım her kulüp için sorunsuz, sakatlıksız ve hastalıksız bir süreç olur. Tabi burada TFF oynatmak niyetinde, çünkü görevi bu. Saygı duymakla birlikte tarihin doğru olmadığını bir kez daha söylemek istiyorum. Tabi bir de protokoldaki eksiklikler ve doldurulmamış bölümler söz konusu. Görüyoruz işte takımlarda birer ikişer vakalar çıkmaya başladı. Bu takımlar bu psikoloji ile nasıl devam edecek. Hasta olan futbolcu ne zaman dönecek. Bu konular şimdilik ucu açık gibi duruyor. Ben de oynatılmasından yanayım, fakat 12 Haziran’ın doğru tarih olduğuna inanmıyorum. Futbol temaslı bir oyun, kimi nasıl koruyacaksın mantıklı görünmüyor"dedi.
"Temmuzda oynanabilir"
Karaman, futbolun tekrar başlatılması için ortamın uygun hale getirilmesi gerektiğini de belirterek şunları söyledi:
"Sağlık önlemleri iyi bir şekilde alındığında maçlar oynanabilir. Önlemimizi iyi almadan başlarsak kulüpler nasıl oynayacak. Maça gelenler olacak, oyuncuların teması, antrenmanlar gibi durumlar olacak. Benim buradaki düşüncem yüzde yüz sağlıklı, güvenli bir ortam olmadan liglerin beklemesi taraftarıyım. Bununda temmuzda ortamın daha sıhhatli bir hale geleceğini düşünüyorum. Zaten 8 tane lig, birde kupa maçları kalmış. Sıkıştırılmış bir takvim uygulanabilir. "
TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.
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