Hikmet Karaman: Geçmişin bize yol göstermesi lazım

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ligi en iyi şekilde kapatmak istediklerini belirten Karaman, son maçı oynadıktan sonra gelecek sezon için bir rota çizmek zorunda olduklarını söyledi.

Bir basın mensubunun Kayserispor'da kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Karaman, şunları kaydetti:

"Ben Erol Bedir Bey'in bir telefonuyla geldim. Bize bir görev verildi. Bu görevi ekip halinde başarılı bir şekilde bitirdik. Bundan sonraki gelişmeler çok önemli. Türk futbolunun yaşadığı problemler ortada. Bu bir gerçek. Böyle bir durum karşısında bizim de önümüzdeki sezon buna benzer sorunları kesinlikle yaşamamamız lazım. Geçmişin bize yol göstermesi lazım. Bu sene geldim, çalıştım. Bize yol ne gösteriyor? Yapılacak olanların, takımın ekonomisinin, gelecek planlamasının ve şehrin desteğinin alınarak yapılması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde, bakın son maça çıkacak takımlar karşılaşmayı kazanmak için neler yapıyorlar. Bunları yaşamamak için doğru planlama yapılması gerekiyor."

Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman sahasında kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.