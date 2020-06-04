Hikmet Karaman futbolcularına nefes aldırmıyor

Göreve başladığı günden beri disiplinli çalışmaya büyük önem veren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulüpte kurallarının uygulanması için seferberlik ilan etti. Koyduğu kurallara harfiyen uyulması için toplantılar yapan Karaman’ın yemekten, dinlenme vakitlerine kadar uyulması gerekenler konusunda taviz vermiyor.
Süper Lig’in 27.haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, forma rekabetine girmeyen futbolculara kadro yüzü göstermeyeceğinin mesajını veriyor. Başarının anahtarının disiplinden geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da yoğun tempolu çalışmalar uygulatıyor.
Hikmet Karamanlı Yeni Malatyaspor, ligde kalan 8 maçtan en 13 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılılar 25 puanla 15. sırada bulunuyor.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”
İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.
Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.
Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.