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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:06
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:06

Hikmet Karaman: 'Evden çalışmak yeterli değil'

Hikmet Karaman: 'Evden çalışmak yeterli değil'

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un Teknik Sorumlusu Hikmet Karaman, futbolcularının çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek" dedi.

Dünyada hayatı olduğu gibi futbolu da durduran korona virüs salgını etkisini sürdürürken, futbol kulüpleri de futbolcularını fiziksel olarak iyi durumda tutmak için bireysel programlarla çalışmalar yaptırıyor.

Yeni Malatyaspor’da futbolcular evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bir kısmı kulüp tesislerinde, bir kısmı ise ise evinde çalışan sarı-kırmızılı oyuncular bireysel antrenmanlarını video konferans yönetimiyle hocaları Hikmet Karaman ile de paylaşıyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcular teknik heyete günlük idman raporu sunuyorlar.

"DURUM VE ŞARTLAR ŞU AN BUNU GEREKTİRİYOR"

Teknik Direktör Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada bireysel çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Tabi bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek. Yoksa ev ya da salon ortamında verimli bir antrenman durumu ortaya çıkmaz. Tabi durum ve şartlar şu an bunu gerektiriyor. Biz de elimizden geldiğince hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu belirsizlik ortadan kalkar da biz de işimize bakarız. Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarımız sürdüreceğiz. Daha sonra TFF’nin vereceği karara göre çalışma programımıza yön vereceğiz" diye konuştu.

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