  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 19:16
  • |
  • Son Güncelleme:

Hijyen standartlarına uymayan Dortmundlu yıldızlara ceza

Hijyen standartlarına uymayan Dortmundlu yıldızlara ceza

Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanji ve Sancho’nun eve berber çağırmalarıyla açıkça “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” ve DFL’ın “sağlık ve organizasyon konseptine” aykırı davrandıkları belirtildi.

Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zoruna kalabileceklerini, ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Son dakika: Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye yanıt

title

Bursaspor maskeleri yoğun ilgi gördü

title

Kar yağışı nedeniyle tatil edilen maçın oynanacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt
TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt

TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.

Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık
Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık

Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık

Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul'
Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul'

Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul'

Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru'
G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru'

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru'

Henry Onyekuru transferi için Monaco'dan iyi haberler alamayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın alternatifini buldu. Cimbom, Slovakya ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Osman Bukari'nin transferi için girişimlere başladı. Galatasaray, genç futbolcu için Trencin'e 500 bin Euro'luk teklif sunacak.

Savunma 'Emin' ellerde!
Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.