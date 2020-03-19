Higuain karantinadan kaçmaya çalışırken yakalandı!

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ilginç bir olay yaşandı. Juventus forması giyen dünyaca ünlü forvet Gonzalo Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, İtalyan polisi tarafından yakalanarak evine gönderildi.
Fotomaç'ın haberine göre, Higuain negatif çıkan koronavirüs testini gösterse de polisleri ikna edemedi ve evine gönderildi. Haberde, Arjantinli futbolcunun ailesini çok özlediği için ülkesine dönmek istediği ifade edildi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.
Koronavirüs salgını etkisini her yerde olduğu gibi futbolda da göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine sebep olan salgının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan devi Juventus'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Gonzalo Higuain coronavirüs karantinasından kaçıp, memleketi Arjantin'e gitmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı iddia edildi
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.