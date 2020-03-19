Higuain karantinadan kaçmaya çalışırken yakalandı!

İtalyan devi Juventus'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Gonzalo Higuain coronavirüs karantinasından kaçıp, memleketi Arjantin'e gitmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı iddia edildi

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ilginç bir olay yaşandı. Juventus forması giyen dünyaca ünlü forvet Gonzalo Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, İtalyan polisi tarafından yakalanarak evine gönderildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Higuain negatif çıkan koronavirüs testini gösterse de polisleri ikna edemedi ve evine gönderildi. Haberde, Arjantinli futbolcunun ailesini çok özlediği için ülkesine dönmek istediği ifade edildi.

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