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  3. Shane Larkin'in milli takıma kazandırılmasıyla ilgili Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi

Shane Larkin'in milli takıma kazandırılmasıyla ilgili Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi

Shane Larkin'in milli takıma kazandırılmasıyla ilgili Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’in A Milli Erkek Basketbol Takımı’na kazandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili görüşmek üzere Larkin’in menajerinin bugün Türkiye’ye geleceğini belirten Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz."


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