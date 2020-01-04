Shane Larkin'in milli takıma kazandırılmasıyla ilgili Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi

Konuyla ilgili görüşmek üzere Larkin’in menajerinin bugün Türkiye’ye geleceğini belirten Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz."