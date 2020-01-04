Shane Larkin'in milli takıma kazandırılmasıyla ilgili Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’in A Milli Erkek Basketbol Takımı’na kazandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili görüşmek üzere Larkin’in menajerinin bugün Türkiye’ye geleceğini belirten Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz."