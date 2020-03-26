Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye

Hidayet Türkoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da destek verdiği sosyal medyadaki kampanyaya kendisini davet eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya cevap vererek, "Değerli büyüğüm Sayın Saffet Sancaklı'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında '#EvdeKalTürkiye' etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye 'Türkiye’nin Basketbol Aşkı' kitabını hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.
Türkoğlu, milli basketbolcular Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.
Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyurdu.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.