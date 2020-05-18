Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 101 yıl önce bugün Bandırma Vapuru, bir ulusun istikbalini Anadolu’ya taşımış, tarihimizin dönüm noktasına ortam hazırlamıştır.
101 yıl sonra bugün ise büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen 19 Mayıs, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz; 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu bilinçle onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Daha fazla gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın ülkemizi dünyanın her yerinde gururlandırması için çalışmayı sürdüreceğiz.
Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu cennet vatan uğruna mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle acil ameliyata alındı.
Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.
Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.
Galatasaray, Florin Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu 2 ayrılık sebebiyle öncelik forvet transferine verilirken bir süredir adı Sarı-Kırmızılılarla anılan Enner Valencia'dan itiraf geldi. Ekvadorlu golcü “Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık” derken bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Cimbom'un transferi uygun bir maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yağdı.