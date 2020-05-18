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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:29
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:29

Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 101 yıl önce bugün Bandırma Vapuru, bir ulusun istikbalini Anadolu’ya taşımış, tarihimizin dönüm noktasına ortam hazırlamıştır.

101 yıl sonra bugün ise büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen 19 Mayıs, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz; 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu bilinçle onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Daha fazla gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın ülkemizi dünyanın her yerinde gururlandırması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu cennet vatan uğruna mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”

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