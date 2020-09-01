Hidayet Türkoğlu'dan 'seyircili maç' açıklaması

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.

Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.

Futbol federasyonu ibra edildi Futbol federasyonu ibra edildi TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.

Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.