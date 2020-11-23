Hidayet Türkoğlu: Orhun Ene karar değiştirerek bizi ve milli takımı kırmadı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhan Ene ve A Erkek Milli Takımı'nın eleme maçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu, "Orhun Hoca’ya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir Milli Takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum" dedi.

Türkoğlu'nun hem milli takım, hem de başantrenör Orhun Ene için yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri sürecinde organizasyon kabiliyetimizi de kullanarak, milli takımımızın da bulunduğu D Grubu'nda müsabakalara ev sahipliği yapma hakkını elde ettik. Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 27 Kasım Cuma Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü ise Hollanda ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum. 2017 yılından itibaren milli takımımızda Başantrenörlük yapmakta olan Sayın Ufuk Sarıca’ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur. A Erkek Milli Takımızın yeni Başantrenörü Sayın Orhun Ene, kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımımızın başına geçmiştir. Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Sayın Orhun Ene’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Orhun Hoca’ya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir milli takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum. Milli takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum."