Hidayet Türkoğlu: Orhun Ene karar değiştirerek bizi ve milli takımı kırmadı

Türkoğlu, "Orhun Hoca’ya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir Milli Takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum" dedi.
Türkoğlu'nun hem milli takım, hem de başantrenör Orhun Ene için yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri sürecinde organizasyon kabiliyetimizi de kullanarak, milli takımımızın da bulunduğu D Grubu'nda müsabakalara ev sahipliği yapma hakkını elde ettik. Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 27 Kasım Cuma Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü ise Hollanda ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum. 2017 yılından itibaren milli takımımızda Başantrenörlük yapmakta olan Sayın Ufuk Sarıca’ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur. A Erkek Milli Takımızın yeni Başantrenörü Sayın Orhun Ene, kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımımızın başına geçmiştir. Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Sayın Orhun Ene’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Orhun Hoca’ya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir milli takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum. Milli takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum."
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
6 eksiğe rağmen Başakşehir karşısında sahaya yansıtılan baskın futbol ve alınan galibiyet, derbi öncesi Kartal'ın özgüvenini artırdı. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor. Koronavirüs karantinası bitecek oyuncuların bu hafta takıma katılmasıyla Beşiktaş; Ersin ve Dorukhan dışında Kadıköy'e tam kadro çıkacak.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.