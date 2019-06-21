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  3. Hidayet Türkoğlu: İki takımı da tebrik ederim

Hidayet Türkoğlu: İki takımı da tebrik ederim

Hidayet Türkoğlu: İki takımı da tebrik ederim

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in şampiyon olduğu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hakkında konuştu.

Türkoğlu, finalin ardından şu sözleri kullandı;

''Yoğun bir yıldı diyebiliriz. Ligi kazasız belasız bitirdiğimiz için mutluyuz. Tüm takımları tebrik ediyorum. Final serisindeki iki takımı da kutluyorum. İkisi de iyi mücadele etti, kazanan ev sahibi avantajıyla Anadolu Efes oldu. Bizim de hatalarımız olmuştur tabii. Hatalarımızı göreceğiz, öz eleştiri yapacağız. Gelecek sezon daha iyi işler yapmak için kolları sıvayacağız.''

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