Hiç kimse bizimle konuşmuyor!

AKŞAM
Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauricio Isla, Şili basınına özel açıklamalar yaptı. Video konferans yoluyla röportaj veren Isla, ülkesine dönmek istediğini söyledi. Tecrübeli sağ bek, teklif beklediğini aktararak, “Eğer Şili’den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim. Fenerbahçe’deki sözleşmem bitiyor. Normalde 20 Mayıs’ta sezon bitiyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle süre uzadı. Şu anda ne olacak bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmadı. Bir belirsizlik var. Ligin ne zaman biteceği belli değil” dedi.
ZORLUKLAR ÇEKİYORUZ
Şu anda maaş almada da zorluklar yaşadıklarını kaydeden deneyimli yıldız, “Şu anda sadece bekliyoruz. Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da takım kaptanımız da bize bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz. Bize bir ödeme olacak mı, olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Hiçbir açıklama yok. Sadece gelişmeleri izliyoruz” ifadelerini kullandı.
ŞİLİ’DE OYNAMA ŞANSIM OLMADI
Şili’de forma giyme isteğiyle alakalı da konuşan 31 yaşındaki Isla, “Ben çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Annem de onların hayranıydı. Ülkemde hiç oynama şansım olmadı. Bu nedenle bu tecrübeyi yaşamak istiyorum” yorumunu yaptı. Tecrübeli oyuncunun adı Boca Juniors’la da anılıyordu. Sarı-Lacivertli kulüp, yola onunla devam etmeyecek. Isla, istediği kulübe bedelsiz olarak imza atabilecek.
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Isla bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 lig maçına çıktı. Gol katkısında bulunamazken 3 asist yaptı.
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