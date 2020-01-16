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aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 10:54
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 11:17

Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm ile sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm ile sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.     

Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

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