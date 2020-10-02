Hes Kablo Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip, 42'nci dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Hes Kablo Kayserispor'a başkent deplasmanında galibiyeti getiren golü MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu İlhan Parlak kaydetti. İlhan Parlak, ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü formasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de oynamıştı. Maçtan sonraki gün sarı-lacivertli kulüp, İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Bu sonuçla birlikte Hes Kablo Kayserispor puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü aynı haftada Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

11. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

18. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

23. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1

İlk yarı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Kolovetsios'un penaltı noktasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

66. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, dar bir açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin vuruşunda, kaleci Lung'dan seken top direğe çarparak kornere gitti.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek net bir gol fırsatını engelledi.

72. dakikada Pinto, soldan ceza sahasına girerek topu arka direkteki Börven'e çıkardı. Börven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Son bölümde MKE Ankaragücü'nün baskısı önemli bir pozisyona dönüşmedi ve Hes Kablo Kayserispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Paintsil, Lukasik, Diousse, Adzic, Alper Potuk, Börven

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak, Kanga

Gol: Dk. 42 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)