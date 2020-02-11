  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 13:43
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 13:43

Hertha Berlin Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, görevinden istifa etti

Hertha Berlin Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, görevinden istifa etti

Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin’in teknik direktörü Jürgen Klinsmann göreve geldikten yaklaşık 11 hafta sonra istifa etti.

Klinsmann Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kasım ayı sonunda kulüp yönetiminin isteğine uyararak ehil bir ekiple zor bir dönemde onlara yardımcı olduklarını, kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin desteğiyle iyi bir yola girildiğini belirtti.

Teknik direktör olarak güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Klinsmann, kümede kalma mücadelesinde birlik, uyum ve odaklanmanın önemli olduğunu, bunlar olmadığında teknik direktör olarak potansiyelini kullanmayacağını ve sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini kaydetti.

Bu yüzden, uzun düşünme sürecinden sonra Hertha Berlin’in teknik direktör görevinden ayrılma kararını verdiğini aktaran Klinsmann, bundan sonra kulüpte denetim kurulundaki görevine döneceğini ifade etti.

Klinsmann, Hertha Berlin’in kümede kalma hedefine ulaşacağını vurguladı.

Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Klinsmann’ın görevinden istifa ettiği doğrulanarak, “Bu gelişme bu sabah bizi şaşırttı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, takımı antrenör Alexander Nouri’in çalıştıracağı kaydedildi.

Bundesliga’da 23 puanla 14. sırada yer alan Hertha Berlin, Klinsmann ile çıktığı 9 maçta 12 puan topladı.

2004-2006 yıllarında Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2006 Dünya Kupası'nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında Bayern Münih ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Klinsmann, 27 Kasım’da Hertha Berlin’in teknik direktörü olarak göreve başlamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'un idmanında Kemal Özdeş fırtınası

title

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmek istiyor

title

Trabzonspor'a 298 hafta sonra liderlik şansı doğdu

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...
Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu
Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu

7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

Sergen 2'sini de istemiyor: Bize faydaları olmaz
Sergen 2'sini de istemiyor: Bize faydaları olmaz

Sergen 2'sini de istemiyor: Bize faydaları olmaz

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.

Fenerbahçe'nin konuğu Kırklarelispor! Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe'nin konuğu Kırklarelispor! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe'nin konuğu Kırklarelispor! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor.

İşte Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası
İşte Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası

İşte Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası

Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... İtalyan yıldız için resmi teklif yapıldı.

Flaş! Abdullah Avcı'nın yeni adresi...
Flaş! Abdullah Avcı'nın yeni adresi...

Flaş! Abdullah Avcı'nın yeni adresi...

Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.

Kaptan dümene geçiyor
Kaptan dümene geçiyor

Kaptan dümene geçiyor

18. haftadaki Gaziantep maçından beri 11’de görev yapmayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, ceza sınırındaki Luiz Gustavo’yu Ankaragücü maçında dinlendirmeyi planlıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.